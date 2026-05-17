التربية تتابع «سير الامتحانات» في مراقبة غريان

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، محسن الكبير، جولة ميدانية داخل عدد من المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التربية والتعليم في غريان، لمتابعة سير الامتحانات النهائية لسنوات النقل.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة مدير مكتب شؤون المراقبات بالوزارة أحبيل صالح، ومدير مركز التدريب وتطوير التعليم محمد غومة، إلى جانب مراقب التربية والتعليم ببلدية غريان.

وشملت الجولة عدداً من المدارس، من بينها مدرسة السقائف، ومدرسة المجد، ومدرسة الانعتاق، ومدرسة شهداء غريان الثانوية.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على الترتيبات التنظيمية داخل قاعات الامتحانات، ومدى جاهزية المؤسسات التعليمية، وتوفر البيئة المناسبة التي تضمن أداء الطلبة لامتحاناتهم في أجواء مستقرة ومنظمة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة سير العملية الامتحانية ميدانياً، وضمان توفير الظروف الملائمة للطلبة في مختلف المناطق التعليمية.