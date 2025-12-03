التربية تتابع سير العملية التعليمية وتحسين كفاءة «المراقبات»

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبير بمراقبي التربية والتعليم ببلديات المردوم، الأصابعة، الزهراء، المعمورة، الناصرية، قصر الأخيار، والسايح في مكتبه.

واستعرض اللقاء سير العملية التعليمية، كما ناقش سد العجز في بعض التخصصات، إلى جانب عدد من الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمراقبات.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة امتحان شغل الوظيفة اجتماعها الحادي والعشرون برئاسة الدكتور عبدالسلام أبودلال.

وأجرت اللجنة الامتحان لعدد من الموظفين المنقطعين عن العمل والذين تمت إحالتهم من لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، وتقوم اللجنة بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام الامتحانات سواء للمتقدمين لشغل الوظائف أو الراغبين في العودة لسابق أعمالهم ممن تجاوزت مدة انقطاعهم خمس سنوات.

وتعتمد محاضر اللجنة ونتائج أعمالها من وزير التربية والتعليم وفق التشريعات النافذة.

وتأتي هذه الاجتماعات والإجراءات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لضمان استمرارية العملية التعليمية، ومعالجة نقص التخصصات الحيوية، وتنظيم شؤون الموظفين لضمان عدالة الامتحانات وسلاسة العودة للوظائف بعد الانقطاع.

وسعت وزارة التربية والتعليم في السنوات الماضية تطوير منظومة الرقابة والإشراف على المدارس، وتنظيم الامتحانات الإدارية، لضمان شفافية شغل الوظائف واستعادة الخبرات التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة.