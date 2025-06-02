التربية تتابع سير امتحانات «التعليم الديني» في مختلف المناطق

تواصل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية متابعتها لسير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي– “التعليم الديني”، حيث أدى اليوم 177 تلميذًا وتلميذة امتحاناتهم في مادتَي التاريخ والعقيدة، وذلك في أجواء يسودها الانضباط والالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وتجري الامتحانات تحت إشراف اللجان المختصة بمراقبة وتنظيم سير العملية الامتحانية، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف المناطق التعليمية.

ويُعد التعليم الديني أحد المسارات التعليمية التي تُشرف عليها وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ويهدف إلى تزويد التلاميذ بأساس علمي متين في العلوم الشرعية إلى جانب المواد العامة.

وتُعقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الديني) بالتوازي مع الامتحانات العامة، وفق جدول مُعد مسبقًا من قِبل المركز الوطني للامتحانات، ويخضع لها التلاميذ المنتسبون إلى المعاهد الدينية المنتشرة في مختلف المناطق الليبية.

وتحرص الوزارة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تضمن سير الامتحانات بسلاسة وشفافية، مع متابعة يومية من فرق المراقبة والتفتيش.