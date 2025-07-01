التربية تتابع سير امتحانات الثانوية وأداء مراقبي التعليم بالبلديات

التقى وكيلا وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبير، ولشؤون الديوان والمؤسسات المهندس علي التبروري، صباح اليوم بمكتبهما مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات زوارة، الزنتان، ظاهر الجبل، الرياينة، والمشاشية، بحضور مدير مكتب شؤون المراقبات الأستاذ المبروك امبارك.

وتناول اللقاء متابعة سير امتحانات إتمام الشهادة الثانوية، ومدى التزام اللجان بالإجراءات المعتمدة لضمان الانضباط والشفافية، إلى جانب مناقشة عدد من الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بعمل المراقبات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق انسيابية العملية التنظيمية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل الدوري مع مراقبي التعليم لمواكبة المستجدات، وتذليل التحديات التي قد تواجه سير العملية التعليمية والامتحانية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات النجاح والاستقرار للقطاع التربوي.

اجتماع بين وزارة التعليم ووكالة تيكا التركية لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتحول الرقمي

عقد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم، عبد القادر أبو شناف، اجتماعًا بمقر المكتب مع منسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) الأستاذ علي باجاناك جل، ومساعده الأستاذ حسين محمد حودانه، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وشارك في الاجتماع كل من مدير إدارة الفئات الخاصة الأستاذ مفتاح الدريجي، ورئيس قسم التنسيق والتعاون بمكتب التعاون الدولي الأستاذة حنان نوري، حيث تمت مناقشة البرامج والمشروعات الحيوية التي تقدمها وكالة تيكا، لا سيما في مجالات التدريب والتطوير للفئات الخاصة، والصحة المدرسية، والتحول الرقمي في القطاع التعليمي.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن البرامج المستقبلية، والتي تشمل تنظيم ورش عمل وتحديد احتياجات الوزارة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع التعليم وتعزيز قدراته المؤسسية.