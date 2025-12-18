التربية تتابع ملفات «التسويات الوظيفية» للمعلمين

عقدت لجنة شؤون المعلمين اجتماعها الرابع والثلاثون صباح اليوم برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، لمناقشة المحاضر الواردة من مراقبات التربية والتعليم ببلديات: حي الأندلس، الجديدة، الخمس، سلوق، العزيزية، الزاوية الغرب، الأبرق، وجنزور.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاجتماع تناول موضوعات التسويات الوظيفية للمعلمين، وإعادة التعيين على مؤهلات جديدة، والعودة إلى العمل بعد الانقطاع، إلى جانب دراسة طلبات العدول عن التقاعد والاستقالة، بما يسهم في تنظيم العملية التربوية وضمان استقرار العاملين في القطاع التعليمي.

يذكر أن هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة أوضاع المعلمين والارتقاء بالقطاع التربوي، وضمان حقوق العاملين، مع تعزيز كفاءة الأداء الإداري والفني في جميع البلديات.