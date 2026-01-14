التربية تتحرك لتنظيم «ملفات المعلمين» في مختلف البلديات

عقدت لجنة شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الأول للعام 2026، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسودً.

وناقش الاجتماع المحاضر الواردة من مراقبات التربية والتعليم في عدد من البلديات، شملت جنزور، وطرابلس المركز، وسيدي السايح، وسوق الجمعة، ومصراتة، ورقدالين، وسبها، وسوق الخميس امسيحل، والزاوية الغرب، وزوارة، والعربان، ومسلاتة، وقصر بن غشير، وحي الأندلس، وتاجوراء، والشويرف، وخليج السدرةً.

وتناولت المحاضر ملفات التسويات الوظيفية للمعلمين، وإجراءات إعادة التعيين على مؤهلات علمية جديدة، إضافة إلى طلبات العودة إلى العمل بعد الانقطاع، وطلبات العدول عن قرارات التقاعد والاستقالةً.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنظيم أوضاع الكوادر التعليمية، وضمان معالجة الملفات الإدارية والوظيفية وفق اللوائح المعتمدة، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية، ويدعم انتظام المؤسسات التربوية في مختلف البلديات الليبيةً.