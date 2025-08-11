استعداداً للعام الدراسي الجديد.. التربية تعقد اجتماعاً موسعاً لمواجهة نقص المعلمين

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، محسن الكبير، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا ضم مديري مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، وإدارة الاحتياط العام، وإدارة التعليم الأساسي.

وتناول الاجتماع تنفيذ خطة الوزارة لسد العجز في المواد الدراسية، حيث تم مناقشة آلية تنسيب معلمي الاحتياط العام في مختلف المدارس، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل منتظم، ويكفل استقرار العملية التعليمية في جميع المناطق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025–2026، وحرصها على معالجة التحديات التي تواجه القطاع التربوي لضمان جودة التعليم واستمراريته.