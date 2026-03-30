التربية تتخّذ إجراءات لضبط استخدام «المباني التعليمية»

عقدت اللجنة المكلفة بحصر المباني التعليمية وتحديد الجهات الشاغلة لها اجتماعها الدوري العاشر، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان والمؤسسات بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي التبروري.

وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات عمل اللجنة المتعلقة بحصر وتوثيق جميع المباني والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والمشغولة من قبل جهات أخرى، بهدف تنظيم الاستخدام وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد التعليمية المتاحة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز إدارة الأملاك التعليمية وضمان استثمارها بشكل فعال، بما يساهم في تطوير قطاع التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حصر المباني التعليمية تشكلت بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (566) لسنة 2024، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان والمؤسسات، وتضم في عضويتها مندوبين عن مصلحة أملاك الدولة ومصلحة المرافق التعليمية، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي التعليم التقني والفني والتعليم العالي.