التربية تتفقد العملية التعليمية في «بني وليد»

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، سير العملية التعليمية بمراقبة التربية والتعليم ببلدية بني وليد، رافقه خلال الجولة كل من رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية بوزارة الداخلية اللواء عمر الخذراوي، ومديرو إدارات التعليم الأساسي، والاحتياط العام، والموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم.

وشملت الزيارة عدداً من المؤسسات التعليمية، بينها مدارس عبدالنبي بالخير، والخوارزمي، والإخلاص، بالإضافة إلى مخازن الكتب المدرسية، حيث اطمأن الوفد على آلية توزيع الكتب على جميع المؤسسات التربوية لضمان وصولها في الوقت المناسب للطلاب.

كما وقف الوكيل على مشروع إنشاء إحدى مدارس المستقبل الجاري تنفيذه، مؤكداً على أهمية تعزيز البنية التحتية التعليمية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وعلى هامش الزيارة، عقد الدكتور الكبير اجتماعاً ضم مديري المكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات بديوان المراقبة، بالإضافة إلى مديري المؤسسات التعليمية، تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية، بما في ذلك تطوير الأداء التربوي وضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ الخطط التعليمية ومشاريع البنية التحتية المدرسية، وضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تطوير المهارات الأكاديمية والعملية للطلاب في مختلف مناطق ليبيا.