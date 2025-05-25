«الكبير» يتفقد الامتحانات في جنزور ويشدد على تكافؤ الفرص لجميع الطلاب

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، محسن الكبير، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم بجنزور.

وخلال الجولة، تلقى الكبير إحاطة من رئيس اللجنة الامتحانية تناولت استلام مظاريف الأسئلة وتوزيعها، بالإضافة إلى الإجراءات والتجهيزات المتعلقة بسير الامتحانات، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق معايير دقيقة لضمان نزاهة وشفافية العملية.

واستمع وكيل الوزارة إلى ملاحظات التلاميذ بشأن طبيعة الأسئلة الامتحانية، مشددًا على أهمية مراعاة الفروق الفردية وتوزيع الأسئلة بما يتناسب مع الأوزان النسبية للمقررات الدراسية، بهدف تحقيق تقييم عادل وشامل لجميع الطلاب.

كما تابع الوكيل امتحانات التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبرزاً أهمية توفير بيئة امتحانية ملائمة تضمن لهم تكافؤ الفرص في الأداء والنجاح.

وأشاد الكبير بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل من لجان الإشراف والمعلمين والمسعفين الصحيين، مثمنًا حرصهم على ضمان سير الامتحانات بسلاسة وأمان.

وضمن سلسلة من الجولات التي تنظمها الوزارة لمتابعة سير الامتحانات وضمان جودة العملية التعليمية، جرى متابعة سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمراقبات التربية والتعليم صبراتة، القلعة، نالوت، سوق الجمعة، تراغن، العجيلات، أوباري، بنت بية، زليتن، غريان، البريقة، بئر الأشهب، قمينس.