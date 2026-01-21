التربية تتفقد «مدارس التعليم الخاص» في المعمورة

قام مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور عبدالسلام أبودلال، يرافقه مدير إدارة التعليم الخاص، الأستاذ عمران العموري، بزيارة تفقدية إلى مراقبة التربية والتعليم بالمعمورة.

واطلعا خلال الزيارة على سير العملية التعليمية في مدارس التعليم الخاص، إلى جانب متابعة الأعمال الوظيفية بالمراقبة، وذلك بهدف الوقوف على ما تم إنجازه خلال عام 2025.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع ضم مراقبي التربية والتعليم ببلديات المعمورة، الأستاذ بلقاسم الشيباني، والزهراء، الأستاذ السيد أبوقرين، والناصرية، الأستاذ إبراهيم أحلاط، إلى جانب عدد من موظفي مراقبة المعمورة.

وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الملاحظات المتعلقة بسير العمل، وتقييم مستوى الأداء، واستعراض أبرز التحديات، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية وتحسين الأداء الإداري خلال المرحلة القادمة.