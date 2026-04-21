التربية تتفقد مدرسة «نخبة الأجيال» في عين زارة

نفذت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، زيارة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة نخبة الأجيال التابعة لمراقبة التربية والتعليم عين زارة، في إطار جهودها الرامية إلى متابعة الأداء التربوي داخل المؤسسات التعليمية.

وقام مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، الأستاذ المبروك مبارك، رفقة مدير إدارة رياض الأطفال بالوزارة، الدكتور علي عثمان، صباح اليوم، بجولة ميدانية داخل المدرسة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطلاع على سير الدراسة داخل الفصول.

وشهدت الزيارة، التي رافق فيها المسؤولين مدير مكتب التعليم الخاص ورئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة، عقد لقاء مع مدير المدرسة، جرى خلاله بحث مستوى الانضباط داخل المؤسسة التعليمية، ومراجعة مدى الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

كما تم خلال الجولة الاطلاع بشكل مباشر على آلية سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، ومتابعة تطبيق الخطط التربوية المعتمدة، في إطار تعزيز جودة التعليم وتحسين الأداء داخل المدارس.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج المتابعة الميدانية الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم لمراقبة الأداء داخل المؤسسات التعليمية، والوقوف على التحديات التي قد تواجه سير العملية التعليمية والعمل على معالجتها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.