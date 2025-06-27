التربية تحدد حالات إلغاء امتحانات الطلاب بسبب الاعتداء أو إتلاف الممتلكات

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أن المادة 107 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم 1013 لسنة 2022 تنص على إلغاء امتحان التلميذ أو الطالب بالكامل في حال قيامه بالاعتداء على أحد أعضاء لجنة الامتحان أو إتلاف ممتلكات عامة أو خاصة داخل أو خارج مقر اللجنة بسبب الامتحان أو ما يتعلق به.

وأوضحت الوزارة أن قرار الإلغاء أو الحرمان من مواصلة الامتحان يصدر عن رئيس لجنة الإشراف على سير الامتحانات، مشددة على أهمية هذا الإجراء للحفاظ على سير الامتحانات بشكل منظم وآمن.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنة وتعزيز الانضباط أثناء فترة الامتحانات.