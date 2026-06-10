التربية تحدد مهام الملاحظين داخل اللجان الامتحانية

أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحًا حول مهام الملاحظين داخل اللجان الامتحانية، استنادًا إلى المواد 101 و102 و104 و107 و108 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم 1013 لسنة 2022م، التي تحدد الإطار التنظيمي لعملهم داخل لجان الامتحانات.

كما نشرت الوزارة تعليمات وتوجيهات صادرة عن المركز الوطني للامتحانات موجهة إلى الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة، في إطار الاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الامتحانية وفق الضوابط المعتمدة.

وفي سياق متصل، عقد مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التربية والتعليم، مبروك إمبارك، اجتماعًا مع رؤساء أقسام المتابعة وتقييم الأداء بمراقبات التربية والتعليم في بلديات حي الأندلس وجنزور وطرابلس المركز وأبو سليم وعين زارة.

وناقش الاجتماع آليات الاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إلى لجان الإشراف على امتحانات الشهادة العامة، إضافة إلى بحث سبل تطوير آليات العمل من خلال التوجه نحو التحول الرقمي في الأداء، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وشدد مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء على ضرورة الالتزام بمتابعة كل ما يصدر عن الوزارة من تعميمات وتعليمات، والعمل على تنفيذها بدقة ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم في ليبيا لتنظيم امتحانات الشهادات العامة، في وقت تعمل فيه الوزارة على تطوير منظومة الامتحانات وتعزيز الرقابة الإدارية والتحول الرقمي لضمان الشفافية والانضباط.