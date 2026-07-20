التربية تحدد مواعيد «الدراسة والامتحانات» لجميع المراحل التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، القرا رقم (1197) لسنة 2026 ميلادي، بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2026 – 2027 داخل ليبيا وخارجها.

ونص القرار على اعتماد مواعيد بدء الدراسة ومواعيد الامتحانات الخاصة بمراحل التعليم الأساسي والثانوي والديني، وفق الجداول المقترحة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، والمرفقة بالقرار الوزاري.

وأوضح القرار أن الجداول المعتمدة تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل جدول الصفوف من الأول إلى الخامس من مرحلة التعليم الأساسي، وجدول الصفوف من السادس إلى السنة الثانية من المرحلة الثانوية، إضافة إلى جدول امتحانات شهادات إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والديني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه، وإلغاء أي أحكام أو قرارات سابقة تتعارض مع ما ورد فيه.

وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لقطاع التعليم في ليبيا، من بينها قانون التعليم رقم (18) لسنة 2010، وقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (309) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم.

كما استند القرار إلى المقترحات المقدمة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إلى جانب مراسلات رسمية صادرة عن الجهات المختصة داخل الوزارة خلال يوليو 2026.

ويهدف القرار إلى وضع إطار زمني واضح ومنظم للعملية التعليمية، وتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات في مختلف المؤسسات التعليمية الليبية خلال العام الدراسي المقبل، بما يضمن توحيد الإجراءات وتنظيم سير العملية التعليمية.

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