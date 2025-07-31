التربية تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، قرار وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد رقم (1077) لسنة 2025 ميلادي، والذي يحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية (الأساسي، الثانوي، والديني) للعام الدراسي 2025-2026.

وجاء القرار استنادًا إلى الإعلانات الدستورية، مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين التعليم وعلاقات العمل، وكذلك قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم شؤون التربية والتعليم.

مواعيد الدراسة والامتحانات للمراحل التعليمية:

المرحلة الأساسية (الصفوف 1-5): بداية العام الدراسي: 21 سبتمبر 2025

تقييمات الفصل الأول والثاني والثالث موزعة بين 20 نوفمبر 2025 و25 يناير 2026 و22 مارس 2026

عطلات رسمية تشمل فترة نصف السنة وعيد الفطر وعيد الأضحى

الامتحانات النهائية: 23 مارس 2026 (صفوف 1-3)، و25 أبريل 2026 (صفوف 4-5)

إعلان النتائج والامتحانات الدور الثاني تمتد حتى أغسطس 2026

إجازة المعلمين تبدأ في أغسطس 2026

بدء العام الدراسي التالي 2026-2027: 20 سبتمبر 2026 شهادات إتمام المرحلة الأساسية والثانوية والدينية: بداية الدراسة: 21 سبتمبر 2025

اختبارات دورية خلال العام الدراسي مع فترات راحة رسمية

امتحانات الدور الأول: مايو ويونيو 2026

إعلان النتائج: يونيو ويوليو 2026

امتحانات الدور الثاني: أغسطس 2026

بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027: 20 سبتمبر 2026 الصفوف النقل (من الصف السادس إلى السنة الثانية ثانوي – نظام الفصل الدراسي): بداية العام الدراسي: 21 سبتمبر 2025

الاختبارات النصفية للفصل الأول: من 16 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025

الامتحانات النهائية للفصل الأول: من 28 ديسمبر 2025 إلى 6 يناير 2026

اختبارات نصف السنة الثانية: من 18 إلى 26 فبراير 2026

عطلات رسمية تشمل نصف السنة وعيد الفطر والأضحى

الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني: من 10 إلى 21 مايو 2026

امتحانات الدور الثاني: من 11 يونيو إلى 25 يونيو 2026

إجازة المعلمين في أغسطس 2026

بداية العام الدراسي 2026-2027: 20 سبتمبر 2026

وجاء القرار لتنظيم سير العملية التعليمية بشكل دقيق وتوحيد المواعيد على مستوى كافة المراحل، كما يؤكد على تنفيذ القرار من تاريخ صدوره والتزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه.

يذكر أن القرار موقع من وزير التربية والتعليم المكلف علي العابد، ويعتمد من رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي أ. جمال محمد العز، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية م. علي محمد التبروري.