التربية تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، قرار وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد رقم (1077) لسنة 2025 ميلادي، والذي يحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية (الأساسي، الثانوي، والديني) للعام الدراسي 2025-2026.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلانات الدستورية، مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين التعليم وعلاقات العمل، وكذلك قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم شؤون التربية والتعليم.
مواعيد الدراسة والامتحانات للمراحل التعليمية:
- المرحلة الأساسية (الصفوف 1-5):
- بداية العام الدراسي: 21 سبتمبر 2025
- تقييمات الفصل الأول والثاني والثالث موزعة بين 20 نوفمبر 2025 و25 يناير 2026 و22 مارس 2026
- عطلات رسمية تشمل فترة نصف السنة وعيد الفطر وعيد الأضحى
- الامتحانات النهائية: 23 مارس 2026 (صفوف 1-3)، و25 أبريل 2026 (صفوف 4-5)
- إعلان النتائج والامتحانات الدور الثاني تمتد حتى أغسطس 2026
- إجازة المعلمين تبدأ في أغسطس 2026
- بدء العام الدراسي التالي 2026-2027: 20 سبتمبر 2026
- شهادات إتمام المرحلة الأساسية والثانوية والدينية:
- بداية الدراسة: 21 سبتمبر 2025
- اختبارات دورية خلال العام الدراسي مع فترات راحة رسمية
- امتحانات الدور الأول: مايو ويونيو 2026
- إعلان النتائج: يونيو ويوليو 2026
- امتحانات الدور الثاني: أغسطس 2026
- بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027: 20 سبتمبر 2026
- الصفوف النقل (من الصف السادس إلى السنة الثانية ثانوي – نظام الفصل الدراسي):
- بداية العام الدراسي: 21 سبتمبر 2025
- الاختبارات النصفية للفصل الأول: من 16 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025
- الامتحانات النهائية للفصل الأول: من 28 ديسمبر 2025 إلى 6 يناير 2026
- اختبارات نصف السنة الثانية: من 18 إلى 26 فبراير 2026
- عطلات رسمية تشمل نصف السنة وعيد الفطر والأضحى
- الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني: من 10 إلى 21 مايو 2026
- امتحانات الدور الثاني: من 11 يونيو إلى 25 يونيو 2026
- إجازة المعلمين في أغسطس 2026
- بداية العام الدراسي 2026-2027: 20 سبتمبر 2026
وجاء القرار لتنظيم سير العملية التعليمية بشكل دقيق وتوحيد المواعيد على مستوى كافة المراحل، كما يؤكد على تنفيذ القرار من تاريخ صدوره والتزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه.
يذكر أن القرار موقع من وزير التربية والتعليم المكلف علي العابد، ويعتمد من رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي أ. جمال محمد العز، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية م. علي محمد التبروري.
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