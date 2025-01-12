التربية تحدد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات للعام الدٌراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، “عودة التلاميذ والطلاب اليوم الأحد إلى مقاعِد الدّراسة في عُموم البلاد بعد اِنقضاء عُطلة نصف السنة، وفق ما جاء في قرار وزير التّربية والتّعليم رقم 984 لسنة 2024م بِشأن تحديد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات للعام الدٌراسي 2024-2025م”.

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وقدّم وزير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، “الشكر والتّقدير إلى كافة الأسر التّربوية من مُعلّمين وإداريين ومديري مدارس، ومراقبي التّربية والتّعليم ومفتّشين تربويين، عن إسهامهم في نجاح العملية التّعليمية خلال الفصل الدّراسي الأوّل”.

وبحسب القرار “ينتهي الفصل الدّراسي الثاني لِجميع صفوف النّقل بمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي في الثامن مِنْ مايو، فيما ستُجرى الاِمتحانات النّهائية للفصل الدِّراسي الثاني لِجميع صُفوف النّقل في الحادي عشر من مايو المُقبل”.

ووفق القرار، “ستبدأ اِمتحانات الدّور الأوّل لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي في الخامس والعشرين من مايو، بينما تنطلق اِمتحانات الدّور الأوّل لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي في الثاني والعشرين من يونيو المُقبل”.

اِنتهاء عُطلة نصف السنة الدّراسية وعودة التلامِيذ والطلاب لِمدارسهم في كامِل التّراب الليبي وخارجه . 12 يناير 2025م -… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الأحد، ١٢ يناير ٢٠٢٥