التربية تحدد موعد إعلان نتائج «التعليم الأساسي»

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية محمد القريو موعد مراسم اعتماد وإعلان نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للدور الأول للعام الدراسي 2025–2026.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مراسم اعتماد النتائج وإعلانها ستُقام يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، عند الساعة الثانية ظهرًا، في قاعة الاجتماعات بديوان وزارة التربية والتعليم.

وأشار القريو إلى أن إعلان النتائج سيشمل تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي داخل ليبيا وخارجها، إضافة إلى نتائج التعليم الديني، ونتائج تلاميذ الصم وضعاف السمع.

وتأتي مراسم إعلان النتائج ضمن الإجراءات الرسمية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم الليبية لاعتماد نتائج الامتحانات والإعلان عنها أمام التلاميذ وأسرهم، عقب استكمال أعمال التصحيح والمراجعة وفق الإجراءات المعتمدة.

هذا وتُعد مرحلة إعلان نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي من المحطات التعليمية المهمة في ليبيا، إذ تترقبها الأسر والتلاميذ بعد انتهاء الامتحانات واستكمال عمليات التصحيح والتدقيق، حيث تعتمد وزارة التربية والتعليم إجراءات محددة لضمان مراجعة النتائج قبل إعلانها رسميًا.