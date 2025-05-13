التربية تحدد موعد استئناف الدراسة والامتحانات في طرابلس

أعلنت وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية استئناف الدراسة والامتحانات اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 14 مايو 2025م، وذلك بعد توقفها اليوم نتيجةً للظروف الأمنية التي مرّت بها مراقبات تعليم طرابلس الكبرى.

ويأتي هذا القرار بالإشارة إلى التنويه السابق الذي منحت فيه الوزارة السلطة التقديرية للمراقبات بشأن إيقاف الدراسة والامتحانات مؤقتاً، وبناءً على تعميم وزارة الداخلية بشأن استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة.

وأكدت الوزارة أن جداول الامتحانات ستُستأنف كما هي دون أي تعديل، على أن تُرحّل المواد التي كانت مقرّرة اليوم إلى ما بعد آخر يوم في جدول كل مراقبة، وفقاً لما هو معتمد لديها، مع منح مراقبات التعليم حرية تقدير استغلال يوم السبت لتعويض امتحانات هذا اليوم، بحسب أوضاع الطلبة وظروف كل مراقبة.

وختمت الوزارة بيانها بالدعاء بالأمن والسلامة للجميع، سائلةً الله أن يحفظ الوطن.