التربية تُحذّر من الأخبار الزائفة وتتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

حذر مكتب الإعلام والاتصال بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية من تداول الأخبار الزائفة التي تنشرها بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويش الطلاب وإرباك مذاكرتهم واستعدادهم للامتحانات.

وأكد المكتب أن جميع المعلومات والأخبار الرسمية المتعلقة بسير العملية التعليمية والامتحانات تُنشر حصريًا عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، الموثقة بالعلامة الزرقاء.

وناشد المكتب وسائل الإعلام، والمواطنين، وأبناء الطلاب بضرورة تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدًا أن الحفاظ على المصداقية والشفافية مسؤولية مشتركة تسهم في استقرار العملية التعليمية.

وفي متابعة لسير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أجريت المراقبات في عدة مناطق منها صبراتة، القلعة، نالوت، سوق الجمعة، تراغن، العجيلات، أوباري، بنت بية، زليتن، غريان، البريقة، بئر الأشهب، وقمينس، حيث تجري الامتحانات في أجواء منظمة وتحت إشراف مباشر لضمان سيرها بنجاح.