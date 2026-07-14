التربية تختتم تصفيات «تحدي القراءة العربي» وتستعد للتتويج

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اقتراب موعد تتويج بطل ليبيا في مبادرة “تحدي القراءة العربي” للموسم العاشر، بعد اختتام مراحل التصفيات التي شهدت مشاركة أكثر من 1700 تلميذٍ وطالبٍ من مختلف مراقبات التربية والتعليم في أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، أن أيامًا قليلةً تفصل عن إعلان الفائز بلقب بطل ليبيا في هذه المبادرة التربوية، التي تُعد من أبرز المشاريع الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة، وتنمية مهارات الطلبة في الفهم والتحليل والمعرفة.

وأكدت الوزارة أن مراسم التتويج ستشهد الاحتفاء بالطلبة المشاركين والجهود التي بذلوها خلال مراحل المنافسة، داعيةً المهتمين إلى متابعة لحظة إعلان الفائز ومشاركة الطلبة هذا الحدث التربوي.

وتُعد مبادرة “تحدي القراءة العربي” من أكبر المبادرات التعليمية الموجهة لتشجيع القراءة بين الطلبة في العالم العربي، إذ تجمع سنويًا آلاف الطلاب من مختلف الدول بهدف نشر ثقافة القراءة، وتطوير مهارات التفكير والمعرفة، واكتشاف المواهب الطلابية في مجال القراءة والاطلاع.

وتواصل المبادرة منذ انطلاقها دعم جهود المؤسسات التعليمية في تعزيز ارتباط الطلبة بالكتاب، باعتبار القراءة إحدى الأدوات الأساسية لبناء المعرفة وتنمية القدرات الفكرية.