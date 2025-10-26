وزارة التربية تصدر تعميماً لحصر فروقات «مرتبات المعلمين»

في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بشأن حصر المستحقات المالية لموظفي القطاع العام، أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تعميماً إلى مراقبي التربية والتعليم في البلديات يقضي بضرورة الشروع في حصر فروقات مرتبات المعلمين وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم، وذلك عن الفترة الممتدة من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2021، على أن تُنجز عملية الحصر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور التعميم.

وأكدت الوزارة أن على المراقبات إعداد الكشوف وفق النماذج المعتمدة، مع مراعاة الدقة في البيانات والتطابق مع منظومة المرتبات، مشيرةً إلى أنه بالنسبة للمعلمين المحالين إلى التقاعد، تُحتسب الفروقات عن الفترة من نوفمبر 2018 وحتى آخر مرتب صرف قبل الإحالة على التقاعد.

وأوضح التعميم أن النتائج تُحال إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم تمهيداً لإحالتها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات تسوية الفروقات المالية المستحقة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة الإنجاز والدقة في إعداد البيانات، ضماناً لحصول جميع العاملين في القطاع على كامل حقوقهم المالية.