التربية تراجع ملفات العودة للعمل والتعيين الجديد

عقدت لجنة شؤون المعلّمين اجتماعها الثالث والثلاثين صباح اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود.



وشهد الاجتماع مناقشة المحاضر الواردة من مراقبات التربية والتعليم في بلديات أبوسليم والزنتان وقصر الأخيار والخمس ودرج وطبرق وظاهر الجبل وحي الأندلس.

وتضمنت المحاضر موضوعات مرتبطة بالتسويات الوظيفية وإعادة التعيين وفق مؤهلات جديدة والعودة إلى العمل بعد فترة انقطاع، إضافة إلى طلبات العدول عن التقاعد أو الاستقالة.

وتعمل لجنة شؤون المعلّمين داخل وزارة التربية والتعليم على متابعة الملفات الإدارية الخاصة بالعاملين في القطاع، بما يشمل تسوية الأوضاع الوظيفية والتعيينات الجديدة والنظر في الطعون والطلبات الإدارية.

وتأتي الاجتماعات الدورية للجنة في إطار جهود الوزارة لتنظيم المسار الوظيفي للعاملين وضمان استقرار العملية التعليمية في مختلف البلديات.