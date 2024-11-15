التربية تستقبل أبطال ليبيا في أولمبياد الرياضيات العربي

اِستقبل وفد من وزارة التّربية والتّعليم في حكومة الوحدة الوطنية، أبطال ليبيا المتوجين بالذهب والبرونز في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع لدى وصولهم صباح الجمعة اليوم إلى مطار معتيقة الدولي.

وكان في مُقدّمة مستقبليهم رئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي “جمال العز”، ومُدير عام مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية “سيف النصر بالحسن”، ومُدير إدارة التّخطيط والاِستراتيجيات “فتحي المهشهش”، ومُراقب التّربية والتّعليم ببلدية طرابلس المركز “بثينة الجدي”.

وكان الأبطال توّجوا بالميدالية الذهبية عبر الطالب “مؤيد عبدالمنعم بلق”، بعد تحقيقه للعلامة الكاملة في أسئلة المسابقة، والميدالية البرونزية عبر الطالبة “ساجدة صالح محمد” في المسابقة التي نظمتها وزارة التّربية والتّعليم والتّعليم العالي القطرية بالشراكة مع المنظمة العربية للتّربية والثقافة والعلوم ” الألكسو”، وشارك فيها 83 طالباً وطالبة من 22 دولة عربية.