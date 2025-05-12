التربية تستنفر استعداداً لامتحانات الشهادات العامة

عقدت وزارة التربية والتعليم، بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تقابليًا موسعًا مع مراقبي التربية والتعليم من مختلف المناطق، بهدف مناقشة جاهزية المراقبات لامتحانات الشهادات العامة، وبحث أبرز التحديات والقضايا التربوية والتنظيمية ذات الصلة.

وحضر الاجتماع عدد من وكلاء الوزارة، ومستشار الوزير، إلى جانب مديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب المختصة.

وفي مستهل الاجتماع، قدّمت وكيل الوزارة للشؤون التربوية عرضًا تفصيليًا حول عمل المركز الوطني للامتحانات، بما في ذلك التحضيرات المتعلقة بلجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والإجراءات المتخذة بشأن الطلبة المتعثرين في مدارس التعليم الأجنبي.

وخصصت جلسة الاستماع لمداخلات مراقبي التعليم، الذين أكدوا جاهزية مكاتبهم لإجراء الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدين على نجاح التجارب السابقة نتيجة للتنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، ومشددين على أهمية تعزيز الإجراءات للحد من ظاهرة الغش.

كما ناقش المجتمعون سبل تنفيذ تعميمات الوزارة، والتنسيق مع الجهات الإدارية المختلفة، إضافة إلى التحديات التي تواجه سير الامتحانات، وعلى رأسها الكثافة الطلابية ونقص بعض التخصصات.

من جانبه، أكد مدير المركز الوطني للامتحانات اكتمال جاهزية أسئلة الامتحانات واعتماد مقار اللجان، مشيرًا إلى الشروع في صرف أرقام الجلوس.

كما قدّم مدير إدارة التعليم الأساسي ملخصًا حول اختتام العام الدراسي للصفوف الأولى، ونجاح امتحانات الصفين الرابع والخامس وفق الخطة المعتمدة، بينما أوضح وكيل شؤون الديوان والمؤسسات استلام الميزانية التشغيلية الخاصة بالصيانة الخفيفة، التي ستُحال للمراقبات.