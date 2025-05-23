التربية تشدد على الالتزام بضوابط الامتحانات وتُحذر من المخالفات

في إطار حرصها على ضمان النزاهة والشفافية في سير الامتحانات، ذكّرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية ببنود المادة 113 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، والتي تُحدّد مجموعة من المخالفات المتعلّقة بنُظم الامتحانات.

وتشمل هذه المخالفات، تمكين التلميذ أو الطالب من الغش بأي شكل من الأشكال، التهاون في تنفيذ التعليمات الرسمية، إفشاء أسرار الامتحانات، والتخلّف عن أداء المهام الامتحانية دون مبرر مقبول.

كما تُعد من المخالفات أيضًا إضاعة كراسة إجابة بعد تسلمها، والسماح بدخول غير المكلفين إلى قاعات الامتحان، وعدم توفير بيئة مناسبة للممتحنين، بالإضافة إلى أي تصرف يُعد مخالفة لأحكام اللائحة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الضوابط هو مسؤولية وطنية ومهنية تقع على عاتق كل القائمين على العملية التعليمية، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.