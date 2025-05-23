التربية تصدر إعلاناً هامّاً بشأن رصد درجات امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلم المركز الوطني للامتحانات لوزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية،مديري مكاتب الامتحانات ومدخلي البيانات بأنه تم فتح منظومة الامتحانات المدرسية، وذلك لرصد درجات امتحانات تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 – 2025.

وبحسب البيان، دعا المركز المعنيين إلى الدخول إلى المنظومة الإلكترونية والبدء الفوري في عملية إدخال ورصد الدرجات، مع التأكيد على ضرورة الدقة والالتزام بالمواعيد المحددة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات النهائية لاعتماد النتائج ومتابعة سير عملية التقييم وفق المعايير المعتمدة.

وتُعد منظومة الامتحانات أداة مركزية تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم لتوحيد آليات رصد وتقييم أداء الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

ويحرص المركز الوطني للامتحانات على تحديث هذه المنظومة وتسهيل استخدامها من قبل العاملين في الحقل التربوي، لضمان الشفافية والمصداقية في النتائج النهائية.