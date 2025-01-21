التربية تصدر بياناً بخصوص «أولمبياد المعلوماتية»

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، إعلانا بخصوص التحقق من الرقم الوطني للطلاب المسجلين في الأولمبياد الليبي للمعلوماتية.

وقالت الوزاةلاة: “مع قفل باب التسجيل عند منتصف ليلة البارحة، تدعو اللجنة التنظيمية للأولمبياد الليبي للمعلوماتية جميع الطلاب المشاركين إلى التحقق من صحة الرقم الوطني المسجل في سجلاتهم عبر الرابط التالي: https://loi.lati.ly/beaverrecord/.

وأضاف: “في حالة عدم ظهور أي بيانات عند التحقق، يُرجى من الطالب اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

1. إرسال بريد إلكتروني يتضمن الاسم الكامل، الرقم الوطني، وبقية البيانات المطلوبة المشار إليها في الصفحة إلى البريد الإلكتروني للأولمبياد: info@loi.lati.ly.

2. التواصل مباشرة مع أحد المشرفين المسؤولين في مركز الاختبار التابع له لضمان حل المشكلة وتأكيد تسجيله.

نؤكد على أهمية هذه الخطوة لضمان تنظيم القوائم بشكل دقيق قبل موعد الاختبارات القادمة”.

وختمت بالقول: “نشكر تعاونكم، ونتمنى للجميع التوفيق في مشاركتهم بهذا الحدث الوطني المميز”.