التربية تصدر تعليمات عاجلة لـ«مراقبي التعليم»

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عبر وكيلها مسعودة الأسود، تعليمات عاجلة إلى جميع مراقبات التعليم بالبلديات، بعد تسجيل حالات تغيب بعض المعلمين عن الدوام الرسمي، ما أثار مخاوف بشأن تعطيل العملية التعليمية وتأثر انتظام الدراسة.

وتضمنت التوجيهات التأكيد على مديري المدارس بضرورة الالتزام التام بالدوام الرسمي وضمان انتظام سير الدراسة، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين والمتسببين في عرقلة العملية التعليمية.

ودعت وزارة التربية والتعليم مراقبي التعليم إلى متابعة تنفيذ هذه التعليمات بشكل صارم، لضمان استقرار العام الدراسي وحماية حق الطلاب في التعليم.

وجاءت هذه الإجراءات بعد ملاحظات متكررة حول غياب بعض المعلمين عن مقاعد الدراسة، وهو ما انعكس سلبًا على انتظام العملية التعليمية وأثار قلق أولياء الأمور والمجتمع التربوي.

وأكدت الوزارة أن الانضباط في الدوام يشكل أساس نجاح العملية التربوية ويضمن استمرارية تقديم التعليم بشكل فعال لجميع الطلاب.