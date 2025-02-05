التربية تصدر تعليمات للحدّ من «انتشار الفيروسات»

أصدرت مديرية إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، لمراقبي التعليم، تعميما بشأن “التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات التعليمية للحد من انتشار الفيروسات المُسببة لنزلات البرد والحمى الشتوية”.

وطلب بيان الوزارة، “الالتزام بالتوصيات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وبشكل عاجل للحد من انتشار عدوى هذه الفيروسات داخل المؤسسات التعليمية، وهي كالتالي:

التوعية الصحية بأهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامة. التعقيم المنتظم والحرص على تهوية الفصول والمرافق المدرسية بشكل جيد لتقليل انتقال العدوى. التشديد على ضرورة أخذ الاجازات المرضية عند ظهور علامات وأعراض المرض على المتعلمين والأسرة التعليمية وإبقاءهم في منازلهم. التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية كإجراء احترازي. عدم اتخاذ أي قرار بإغلاق المؤسسات التعليمية أو تقليل أيام الدراسة إلا بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتي بدورها تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للأخذ بالتوصيات المناسبة وفقاً لرصد الوضع الوبائي حفاظاً على انتظام العام الدراسي بالشكل المطلوب.