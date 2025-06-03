التربية تصدر جداول امتحانات الشهادات للمدارس الليبية في الخارج 

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عن جداول امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2024–2025، الخاصة بـ المدارس الليبية في الخارج.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على تنظيم العملية الامتحانية في كافة المدارس الليبية بالخارج، وضمان توحيد مواعيد وآليات إجراء الامتحانات وفق اللوائح والتشريعات المعتمدة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة داخل ليبيا وخارجها.

ودعا المركز الطلاب وأولياء الأمور وإدارات المدارس المعنية إلى الاطلاع على الجداول المعتمدة عبر المنصات الرسمية للمركز والوزارة، والاستعداد وفقًا للمواعيد المحددة.

وأكد المركز الوطني للامتحانات أن الامتحانات ستُجرى بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل اللجان المختصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وشفاف.