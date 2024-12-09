التربية تصدر قراراً بخصوص تأخر بدء الدراسة في المؤسسات التعليمية

أعلنت وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، أنه يمكن “الاستفادة من يوم السبت في تغطية التأخير في المنهج الدراسي في المدارس المنوه عنها أعلاه لتلافي التفاوت في الدروس والامتحانات بينهم وبين المدارس الأخرى في مراقبات التربية والتعليم”.

وأفادت الو ارة، أنه القرار جاء “انطلاقاً من حرص وزارة التربية والتعليم على سير العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية بمراقبات التربية والتعليم على مستوى البلديات على أكمل وجه، ونظراً لتأخر بدء الدراسة في المؤسسات التعليمية التابعة لبعض المراقبات بسبب عدم انتهاء أعمال الصيانة بها الأمر الذي أثر سلبا على التحصيل العلمي للتلاميذ والطلبة الدارسين بهذه المدارس”.