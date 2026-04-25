التربية تصدر نتائج «المسابقة المنهجية» في ليبيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، نتائج المسابقة المنهجية لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، التي أُقيمت بمراقبة التربية والتعليم سبها يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، وذلك ضمن تنفيذ خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي 2025-2026.

وأظهرت النتائج تصدّر مركز المتفوقين في ترهونة الترتيب الأول بنسبة 92.5%، تلاه مركز المتفوقين في الجبل الأخضر بنسبة 87.5%، ثم مدرسة الطليعة في الزاوية المركز بنسبة 85.5%.

وجاءت في الترتيب الرابع مدرسة الزيتونة الجديدة في قصر بن غشير بنسبة 84%، فيما حلت مدرسة نسيبة بنت كعب في سبها خامساً بنسبة 83%.

وفي المراتب التالية، سجلت مدرسة الازدهار في أجدابيا 78.5%، ومدرسة نجوم سرت في سرت 77.5%، ومدرسة أبي ذر الغفاري في ظاهر الجبل 73%، بينما جاءت مدرسة طلائع فزان في الغريفة بنسبة 66.25%.

وسجلت مدرسة عائشة أم المؤمنين في المرج حالة غياب عن النتائج.

وتأتي هذه المسابقة ضمن الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز التنافس العلمي بين التلاميذ، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في مختلف مناطق ليبيا.