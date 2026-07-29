التربية تضع ضوابط جديدة لترخيص «رياض الأطفال الخاصة»

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد القريو القرار رقم (1284) لسنة 2026، بشأن اعتماد الشروط والمواصفات الفنية والتربوية لرياض الأطفال الخاصة، في خطوة تستهدف تنظيم عمل هذه المؤسسات والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن القرار يعتمد الشروط والمواصفات الفنية والتربوية مرجعًا أساسيًا لمنح وتجديد تراخيص مزاولة نشاط رياض الأطفال الخاصة، بما يضمن التزام المؤسسات بالمعايير المعتمدة من الوزارة في الجوانب الفنية والإدارية والتربوية.

ونص القرار على مجموعة من الاشتراطات المتعلقة بالبنية التحتية، والمواصفات الهندسية، والطاقة الاستيعابية، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة تتوافق مع المعايير التربوية المعتمدة.

وأكد القرار ألا يتجاوز عدد الأطفال داخل قاعة الروضة الواحدة 18 طفلًا، بما يسهم في تعزيز الإشراف التربوي الفعال، ورفع جودة العملية التعليمية، وتطبيق معايير السلامة داخل رياض الأطفال الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير قطاع التعليم الخاص، ورفع كفاءة مؤسسات رياض الأطفال، بما يواكب المعايير التربوية والفنية، ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال.

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