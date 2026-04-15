التربية تطلق إجراءات جديدة لتسوية «أوضاع المعلمين»

عقدت لجنة شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الأول، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، وبحضور مستشار الوزير الدكتور أسامة القديري.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها محاضر اجتماعات سابقة شملت الأرقام من 24 إلى 36 لسنة 2025، إضافة إلى المحضرين الأول والثاني لسنة 2026، حيث تم اعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذ ما ورد فيها من إجراءات تتعلق بالترقيات والتسويات الوظيفية للمعلمين.

وأكد رئيس اللجنة، الدكتور محسن الكبير، أن اللجنة باشرت العمل على تفريغ البيانات الواردة في المحاضر، بما يخص الترقيات وتسوية الأوضاع الوظيفية، تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح أن اللجنة ستعتمد خلال المرحلة المقبلة على الموقع الرسمي للوزارة وقاعدة بيانات العاملين بمنظومة مركز المعلومات والتوثيق، من أجل استقبال الإجراءات وتسهيل عمليات المراجعة الإلكترونية والاستعلام، إضافة إلى استخراج النماذج الخاصة بعمل اللجنة عبر المنصة الرقمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي ضمن خطة تمتد لـ100 يوم، بهدف تطوير الخدمات الإدارية وتحسين كفاءة العمل داخل القطاع التعليمي.

ويذكر أن لجنة شؤون المعلمين الرئيسية تم تشكيلها بموجب القرار رقم (250) لسنة 2026، بهدف تنظيم ومتابعة ملفات المعلمين الوظيفية في مختلف المناطق التعليمية.