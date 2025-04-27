التربية تطلق البرنامج التدريبي لاستراتيجيات التواصل والاتصال

شهد وكيل الوزارة بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، انطلاق البرنامج التدريبي استراتيجيات التواصل والاتصال، الذي يستهدف مسؤولي المكاتب الإعلامية بوزارة التربية والتعليم.

وتضمن البرنامج، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة ممكن للتوعية والإعلام، عدة محاور رئيسية منها: آلية وضع الخطط الإعلامية، التعرف على أهم الأدوات التقنية للإنتاج الإعلامي، استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات الإعلامية، وإرشادات الاتصال مع الفريق الإعلامي.

ويهدف البرنامج الذي يُنظم بمركز التدريب، إلى تطوير الكوادر الإعلامية بوزارة التربية والتعليم، ورفع كفاءاتهم المهنية، وإكسابهم مهارات حديثة وفق أحدث الأساليب والوسائل بما يسهم في تحقيق إعلام تربوي هادف.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، شدد وكيل الوزارة الدكتور الكبيّر، على “أهمية الخطاب الإعلامي التربوي ودوره في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على أن تعمل قنوات التواصل الرسمية وفق ضوابط محددة”، وأشار إلى التعميم الصادر بشأن قفل الصفحات غير المخوّلة بنشر الأخبار، بما في ذلك صفحات المكاتب والأقسام والوحدات بمراقبات التربية والتعليم.

من جهته، أكد مستشار هيئة الرصد الإعلامي الأستاذ رضا الهادي، على “ضرورة الاستناد إلى مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي الصادرة عن الهيئة، لتكون مرجعًا أساسيًا يوجّه الإعلاميين ويرشدهم إلى حقوقهم وواجباتهم وكيفية أداء عملهم بشكل مهني أفضل”.

وحضر الافتتاح مدير مركز التدريب وتطوير التعليم، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومديري إدارات الموارد البشرية، والتعليم الأساسي، ورياض الأطفال، ومدير مكتب الإعلام والاتصال المكلّف، ومدير مكتب شؤون المراقبات، ومدير مكتب الخبراء بالهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ومستشارها، ومسؤول ملف التدريب بالهيئة، ورئيس قسم التدريب وتطوير التعليم بإدارة الموارد البشرية.