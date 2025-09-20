التربية والتعليم تُطلق الخطة الدراسية لجميع المراحل التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن الخطة الدراسية للعام الدراسي 2025-2026م، والتي تشمل مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى التعليم الديني والشهادات العامة.

وتأتي هذه الخطة ضمن جهود الوزارة لتنظيم العملية التعليمية وضمان سيرها وفق المعايير التربوية المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق الانضباط الدراسي منذ اليوم الأول للعام الجديد.

ودعت الوزارة جميع الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة إلى الالتزام بالخطة المعتمدة، مؤكدةً على جاهزيتها لبدء عام دراسي فعّال يخدم أهداف تطوير التعليم في ليبيا.