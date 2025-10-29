التربية تطلق برنامج الشراكة الليبية الأمريكية لتعليم «اللغة الإنجليزية»

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، إطلاق برنامج الشراكة الليبية–الأمريكية لتعليم اللغة الإنجليزية، والذي يهدف إلى تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية ودعم التطوير المهني للمعلمين في مختلف مناطق ليبيا، مشيرة إلى أن البرنامج يعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات المعلمين.

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة ستساهم بخبرتها العالمية الطويلة في برامج تعليم اللغة الإنجليزية لدعم المدارس الليبية وجعلها بيئة تعليمية أفضل، بما يتماشى مع الجهود الوطنية للارتقاء بجودة التعليم.

ودعت الوزارة جميع المعلمين المهتمين إلى تقديم طلباتهم للمشاركة في البرنامج، على أن يكون آخر موعد للتقديم 2 نوفمبر 2025، ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/CoeHqw2Fw8p1yBL29