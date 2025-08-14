التربية تطلق برنامج «وذكّر» لتعزيز القيم الدينية والسلوك القويم بين الطلاب

عقدت نادية البكوش، مدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً تنظيمياً مع عدد من المسؤولين بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، لمناقشة الترتيبات النهائية لانطلاق البرنامج التوعوي “وذكّر” مع بداية العام الدراسي الجديد.

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة الشؤون التثقيفية والتوعوية بالهيئة، ورئيس وحدة التنسيق الدعوي بالمؤسسات العامة، ورئيس وحدة الوعاظ، إلى جانب المبروك امبارك، مدير مكتب شؤون المراقبات.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج، والذي يهدف إلى نشر الوعي الديني، وترسيخ السلوكيات القويمة بين الطلاب، والتصدي للممارسات السلبية والمنحرفة بأسلوب تربوي هادف.

كما تم التوافق على توحيد الخطاب التوعوي بين مختلف الجهات المشاركة، وإعداد دليل شامل يتضمن شرحاً للمحاور الدينية المعتمدة من قبل الإدارة والهيئة، ليُوزع لاحقًا على مديري المؤسسات التعليمية، بما يضمن وصول الرسالة التربوية بروح موحدة ورؤية واضحة.