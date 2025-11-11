التربية تطلق حملة توعوية لتعزيز التدريب المهني في مدارس طرابلس

في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية والمركز الليبي الكوري للتدريب المهني، انطلقت حملة توعوية داخل مدارس طرابلس الكبرى لتعزيز ثقافة التدريب المهني بين طلبة الثانويات، وذلك ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” التي ينفذها المركز الليبي الكوري.

وبدأت الحملة من مدرسة علي الجزيري الثانوية ببلدية طرابلس الكبرى، وتهدف إلى تعريف الطلبة بأهمية المهن ودورها في بناء مستقبلهم العملي، وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل بكفاءة واقتدار.

تركز الحملة على نشر ثقافة العمل المهني والحرفي بين الطلبة، وتوجيههم نحو التخصصات الفنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل، من خلال تنفيذ عروض تعريفية وورش تطبيقية داخل المدارس، إلى جانب تقديم شروح تفصيلية حول البرامج التدريبية التي يقدمها المركز الليبي الكوري في مختلف المجالات.

كما تتيح المبادرة للطلبة فرصة استكشاف قدراتهم المهنية، والتعرف على المسارات التدريبية المناسبة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مستقبلية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الكفاءات المؤهلة والمهارات العملية المتقدمة.