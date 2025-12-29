التربية تطلق دورة تدريبية لتعزيز الرعاية لأطفال «طيف التوحد»

انطلقت أعمال الدورة التدريبية حول الرعاية الشاملة لطيف التوحد صباح الأحد 29 ديسمبر 2025 بقاعة نقابة المعلمين، بحضور مسؤولين وخبراء مختصين في مجالات التربية والتعليم والفئات الخاصة، وبمشاركة معلمين من مختلف مراقبات التربية والتعليم في نطاق طرابلس الكبرى.

وافتتح الدورة أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وسام الطاهر، بمشاركة ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، مدير إدارة التربية بالمنظمة رامي إسكندر، وخبيرة إدارة التربية بالألكسو جليلة العبيدي، ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة مفتاح الدريجي.

وشهدت فعاليات الدورة مشاركة واسعة من معلمي الفئات الخاصة، ضمن برنامج تدريبي يستهدف دعم قدراتهم المهنية، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع حالات طيف التوحد، استنادًا إلى أسس علمية وتربوية حديثة، بما ينسجم مع متطلبات التعليم الدامج ومعايير الرعاية الشاملة.

وسجّل البرنامج التدريبي حضور عدد من الأطفال من ذوي طيف التوحد وأولياء أمورهم، بما يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والأسر، ويؤكد توجه الوزارة نحو ترسيخ مفهوم الاندماج التعليمي، وتوسيع نطاق الدعم النفسي والتربوي لهذه الفئة داخل البيئة المدرسية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن جهود تطوير منظومة تعليم الفئات الخاصة، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي طيف التوحد، وتعزيز فرص دمجهم الفعلي داخل المؤسسات التعليمية.

يشكّل التعليم الدامج أحد المحاور الأساسية في سياسات التربية الحديثة، حيث تركز البرامج الوطنية بالتعاون مع منظمات إقليمية مثل الألكسو على تطوير آليات الرعاية الشاملة، وتحديث أساليب التدريس، وتمكين المعلمين من أدوات علمية تساعد على التعامل مع اضطرابات طيف التوحد، بما يضمن حق الأطفال في تعليم متكافئ وبيئة تعليمية داعمة.