التربية تطلق دورة لتنمية المهارات «الإدارية والقيادية» لمديري المدارس

أطلق المركز العام للتدريب وتطوير التعليم اليوم فعاليات المجموعة التاسعة من دورة مديري المدارس لتنمية المهارات الإدارية والقيادية، وذلك بمكتب التدريب وتطوير التعليم فرع الجفارة بالعامرية، وبمشاركة مديري المدارس من مختلف مراقبات التربية والتعليم بمنطقة الجفارة: العزيزية، العامرية، الجليدة، الناصرية، الزهراء، المعمورة، الماية، والسواني.

وشهدت انطلاقة الدورة حضور مراقب التربية والتعليم ببلدية العامرية، بالإضافة إلى المدربات المكلفات من مدير عام المركز.

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة الوطنية للارتقاء بمهارات القيادة والإدارة المدرسية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أيام كمرحلة أولى لمستهدفات منطقة الجفارة.