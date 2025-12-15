التربية تطلق مشروعاً للتوعية بـ«مرض السكري» في المدارس

عُقِد في ديوان وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعٌ تنسيقيٌّ جمع إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والهيئة الوطنية للسكري، في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والصحي.



وجاء الاجتماع للإعلان عن انطلاق مشروعٍ وطنيٍّ للتوعية بمرض السكري داخل المؤسسات التعليمية، بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية بالشأنين التعليمي والصحي، في خطوة تستهدف إدماج المفاهيم الصحية ضمن البيئة المدرسية.

ويركز المشروع على نشر الوعي الصحي، والتعريف بمرض السكري، وأسبابه، وسبل الوقاية منه، إلى جانب تعزيز أنماط الحياة السليمة لدى المتعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء سلوك صحي مستدام داخل المجتمع المدرسي.

وتتضمن الخطة تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية متنوعة خلال الفترة المقبلة، تشمل أنشطة إرشادية ومواد تعليمية، ضمن رؤية وطنية داعمة للصحة العامة، وترسيخ ثقافة الوقاية المجتمعية بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض المزمنة.