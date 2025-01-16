التربية تطلق مُبادرة «تحدّي القِراءة الليبي وإنشاء المكتبة الإلكترونية»

أعْلن وزير التّربية والتّعليم الليبية بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، خِلال ترأّسه للاجتماع الأوّل لِمنسِّقي مُبادرة تحدّي القِراءة العَربي عن إطلاق مُبادرة تحدّي القِراءة الليبي وإنشاء المكتبة الإلكترونية.

وأكّد الوزير خلال الاِجتماع على “أهمّية المشاركة الفعالة من المؤسّسات التّعليمية والمراقبات في المبادرة، ودعم جميع جهات الدّولة لِنّجاح المبادرة التي وصفها “بِالْعمَلِ الوَطنِي” لِتنميتها الجوانب الثقافية للتلاميذ والطلاب، وتنمية مهارة القِراءة، وتُقرِّبهم من الكتاب”.

وناقشَ الاِجتماع الذي عُقد في قاعة الاِجتماعات بِاللجنة الوطنية الليبية للتّربية والثقافة والعلوم بِحضور مُنسِّق المبادرة في ليبيا الدّكتور “علي قنون”، “ضوابط وهيكلة فِرَق العمل واللجان الفرعية للمبادرة، وإقامة ورش تدريبية لِلمنسِّقين للتّسجيل في منصّات المبادرة وتوثيق النّشاطات والبرامج لِلمنسِّقين والمشرفين”.