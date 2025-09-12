التربية تعتمد الخطة العامة للنشاط المدرسي للعام 2025-2026

اعتمد وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوخدة الوطنية، المهندس علي العابد، الخطة العامة للنشاط المدرسي للعام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز البرامج التربوية والأنشطة اللاصفية في المدارس.

وتشمل الخطة مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية، العلمية، والرياضية، بالإضافة إلى الأنشطة التطويرية التي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية والاجتماعية.

وأكد الوزير العابد أن الخطة تهدف إلى دعم العملية التعليمية بجانب تطوير شخصية الطالب، وتعزيز الانتماء المدرسي وتشجيع المشاركة الفاعلة في مختلف النشاطات، بما ينسجم مع رؤية وزارة التربية في بناء جيل متوازن ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.

وزير التربية والتعليم المكلف المهندس "علي العابد" يعتمد الخطة العامة للنشاط المدرسي للعام الدراسي 2025 – 2026م.