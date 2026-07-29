التربية تعتمد خطة جديدة لـ«رياض الأطفال» لتعزيز الأنشطة التعليمية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، الخطة التربوية الخاصة بالمواعيد والمناسبات والاحتفالات لرياض الأطفال للعام التربوي 2026 – 2027، في إطار تنظيم البرامج والأنشطة التعليمية الموجهة للأطفال خلال العام المقبل.

وقالت الوزارة إن اعتماد الخطة يأتي ضمن جهودها لتطوير العملية التربوية في مرحلة رياض الأطفال، ووضع إطار منظم للفعاليات والمناسبات التي تسهم في دعم الجوانب التعليمية والاجتماعية لدى الأطفال.

وتتضمن الخطة تحديد المواعيد والأنشطة والاحتفالات التربوية المعتمدة لرياض الأطفال، بما يهدف إلى تعزيز المشاركة والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية، ودعم البيئة التربوية المناسبة للطفولة المبكرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تنظيم هذه البرامج يأتي ضمن رؤيتها للارتقاء بمراحل التعليم الأولى، باعتبارها أساسًا مهمًا في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته وقدراته.