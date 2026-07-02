التربية تعتمد ضوابط جديدة لشغل «وظيفة مراقب»

أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد عبدالسلام القريو قرار رقم (1040) لسنة 2026، بشأن وضع ضوابط ومعايير شغل وظيفة مراقب التربية والتعليم داخل البلديات، في إطار تنظيم إداري يستهدف تطوير آليات العمل داخل القطاع التعليمي.

ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات الترشح والتكليف لشغل هذا المنصب الإشرافي، بما يرفع كفاءة الأداء الإداري داخل مراقبات التربية والتعليم، ويحسن جودة الخدمات التعليمية المقدمة على مستوى البلديات في مختلف مناطق ليبيا.

ويأتي هذا القرار ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم في ليبيا نحو تطوير المنظومة الإدارية التعليمية، وتوحيد المعايير الخاصة بالمناصب القيادية داخل القطاع، بما يعزز استقرار العملية التعليمية ويرفع مستوى الحوكمة الإدارية.

وأكدت الوزارة أن القرار يعكس مساراً إصلاحياً يهدف إلى ضبط المعايير المهنية لشغل الوظائف الإشرافية، بما يعزز الشفافية والعدالة في الاختيار، ويرفع كفاءة إدارة المؤسسات التعليمية المحلية.

هذا ويشهد قطاع التعليم في ليبيا خلال السنوات الأخيرة جهوداً تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة المناصب الإدارية داخل البلديات، في إطار تحسين الأداء الإداري ورفع جودة التعليم وتقليل الفوارق بين المناطق التعليمية.