التربية تعتمد قرارات جديدة لتحسين «الأوضاع الوظيفية»

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية محمد عبد السلام القريو، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026م، مجموعة من القرارات الخاصة بالترقيات والتسويات الوظيفية شملت أكثر من 2300 معلم وموظف من مختلف مراقبات التربية والتعليم في أنحاء ليبيا.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع رسمي عقد في ديوان الوزارة بحضور مستشار الوزير أسامة القديري، ومدير مكتب الشؤون القانونية محمد العرابي، حيث جرى اعتماد ترقية أكثر من 2000 معلم وموظف، إلى جانب تسوية الأوضاع الوظيفية لأكثر من 300 معلم وموظف.

وبحسب ما أفادت به الوزارة، استعرض الاجتماع خطط الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه القرارات، في إطار تنظيم المسار الوظيفي للعاملين في القطاع التعليمي، بما يضمن تعزيز الاستقرار المهني ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم الليبي محمد عبد السلام القريو أن الوزارة تواصل جهودها لاستكمال الإجراءات الإدارية المتبقية بشكل متسارع، بما يضمن حصول المعلمين والموظفين على حقوقهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية المعتمدة، مشددًا على أن دعم الكوادر التعليمية يمثل أولوية رئيسية في سياسة الوزارة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الاستقرار الوظيفي داخل قطاع التعليم، ودعم المعلمين والموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية، بما ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية في مختلف مناطق ليبيا.