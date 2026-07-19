التربية تعتمد نتائج امتحانات التعليم «الأساسي والديني» والمدارس الليبية بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اعتماد نتائج الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025-2026، بعدما اعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبدالسلام القريو، بنسبة نجاحٍ بلغت 75.46% من إجمالي المتقدمين للامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 211,416 تلميذًا وتلميذةً، نجح منهم 159,533، بينما سيخوض 51,883 تلميذًا وتلميذةً امتحانات الدور الثاني.

وبيّنت الوزارة أن عدد الحاصلين على تقدير ممتازٍ بلغ 73,123 تلميذًا وتلميذةً، فيما حصل 59,579 على تقدير جيد جدًا، و24,302 على تقدير جيد، بينما نال 2,529 تلميذًا وتلميذةً تقدير مقبول.

وفيما يتعلق بالمدارس الليبية في الخارج، أشارت الوزارة إلى تسجيل نسبة نجاحٍ بلغت 89.10% من أصل 624 تلميذًا وتلميذةً، نجح منهم 556، بينما ينتظر 68 تلميذًا وتلميذةً امتحانات الدور الثاني. وبلغ عدد الحاصلين على تقدير ممتازٍ 385، مقابل 140 بتقدير جيد جدًا، و29 بتقدير جيد، وتلميذين بتقدير مقبول.

وأضافت الوزارة أن نسبة النجاح في التعليم الديني بلغت 47.54% من إجمالي 284 تلميذًا وتلميذةً، إذ نجح 135، فيما سيؤدي 149 امتحانات الدور الثاني. وسجل 23 تلميذًا وتلميذةً تقدير ممتاز، و56 تقدير جيد جدًا، و44 تقدير جيد، و12 تقدير مقبول.

وفي فئة التلاميذ الصم وضعاف السمع، بلغت نسبة النجاح 95.24% من أصل 63 تلميذًا، نجح منهم 60، بينما سيؤدي 3 تلاميذ امتحانات الدور الثاني. وحصل 34 تلميذًا وتلميذةً على تقدير ممتاز، و22 على تقدير جيد جدًا، و4 على تقدير جيد.

وهنّأ وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبدالسلام القريو جميع التلاميذ الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، كما دعا التلاميذ الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني إلى مضاعفة الجهد والاستعداد الجيد لتحقيق النجاح، مثمنًا جهود اللجان الامتحانية والمعلمين وجميع العاملين الذين أسهموا في إنجاح الامتحانات وإنجاز أعمالها وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي بيانٍ منفصل، أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود تنفيذ جميع الملاحظات الواردة من مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بشأن الأسئلة التي ثبت وجود أخطاء علمية أو فنية فيها، مؤكدًا: “جرى تنفيذ جميع الملاحظات الواردة من مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، بشأن الأسئلة التي ثبت وجود أخطاء علمية أو فنية فيها، وتم منح الدرجة الكاملة لجميع تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي عن تلك الأسئلة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحانات.”

وأضاف: “التعويض شمل سؤالًا واحدًا في مادة الجغرافيا، وسؤالًا في مادة الرياضيات، وسؤالًا في مادة التربية الإسلامية، وذلك بعد اعتماد الملاحظات الفنية الواردة من اللجان المختصة.”

وتابع: “باب تقديم الطعون على نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سيفتح لدى مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم اعتبارًا من الاثنين الموافق 20 يوليو، ويستمر لغاية يوم الخميس الموافق 23 يوليو، على أن تبدأ عقب ذلك أعمال مراجعة الطعون والبت فيها، ثم إعلان نتائجها وفق الإجراءات المعتمدة.”

ويأتي إعلان النتائج بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة الفنية ورصد الدرجات، فيما تؤكد وزارة التربية والتعليم أن معالجة الملاحظات الفنية ومنح الدرجات عن الأسئلة التي ثبتت فيها أخطاء يهدفان إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

للاطلاع على النتائج من هنا.