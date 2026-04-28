التربية تعزز الإجراءات لضبط «الامتحانات» داخل ليبيا وخارجها

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عقد اجتماع موسع برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، خُصص لمناقشة الاستعدادات النهائية للامتحانات الوطنية، إلى جانب بحث خطة سد العجز في المؤسسات التعليمية ودعم مسارات التحول الرقمي.

وضم الاجتماع مستشاري الوزير ومدير المركز الوطني للامتحانات ومدير إدارة الاحتياط العام، حيث جرى استعراض الإجراءات التنظيمية والتقنية المعتمدة لضبط العملية الامتحانية، بما يضمن سيرها بسلاسة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتناول اللقاء التدابير اللازمة لإنجاح الامتحانات داخل ليبيا وخارجها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المعتمدة، بما يعزز الانضباط ويحد من أي إرباك محتمل خلال فترة الامتحانات.

وفي محور آخر، ناقش الاجتماع مستجدات إعداد خطة استراتيجية شاملة تستهدف سد العجز في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2026-2027، بما يضمن انطلاق عام دراسي منتظم ومنضبط منذ اليوم الأول في مختلف المؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات بدء العمل على إضافة نتائج الطلاب للأعوام من 1998 إلى 2008 ضمن منظومة النتائج الحالية، في خطوة تهدف إلى رقمنة السجلات التاريخية للشهادة الثانوية وتسهيل وصول الطلاب إليها.

ويأتي هذا التحرك ضمن توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير المنظومة التعليمية، من خلال تعزيز الكفاءة التنظيمية وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.